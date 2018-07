Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, é internado em São Paulo

Segundo boletim do hospital, Sanchez deu entrada durante a manhã com diagnóstico de erisipela, uma infecção de pele na perna esquerda. Seu estado de saúde é estável e o dirigente está recebendo tratamento com antibiótico. Ainda não há previsão de alta de acordo com o hospital.

Sanchez foi internado justamente no dia em que o Corinthians venceu o Santo André por 2 a 0, fora de casa, e terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na terceira posição. Com isso, a equipe jogará nas quartas de final contra o Oeste, o sexto colocado, no próximo final de semana, em data e horários que serão confirmados nesta segunda-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

