Andrés Sanchez pressiona Mano Menezes por melhores resultados

SÃO PAULO - O diretor de seleções da CBF, Andrés Sanchez, também está às turras com o técnico Mano Menezes. O ex-presidente do Corinthians engrossou o coro dos que reclamam do rendimento da seleção às vésperas da Olímpíada de Londres. Em entrevista ao jornal carioca Extra, Andrés disse que o técnico e a seleção precisam fazer muito mais para melhorar e começar a agradar ao torcedor. "No momento, a seleção brasiliera não agrada a ninguém."

Andrés revelou que o próprio Mano Menezes não está satisfeito com o aproveitamento do seu trabalho. Ele assumiu o cargo das mãos de Dunga e a convite de Ricardo Teixeira, então presidente da CBF. Na era Mano, o Brasil perdeu jogos importantes contra rivais de peso, fez feio na Copa América e voltou a se valer de adversários fracos para ganhar confiança. O resultado disso é que qualquer torcedor hoje é incapaz de escalar a seleção brasileira.

De acordo com Andrés, o técnico será avaliado pelo seu trabalho no dia a dia. O diretor de seleções cobra resultados expressivos de Mano. "Infelizmente, o futebol no Brasil vive de resultados. Hoje, dão uma valorização ao treinador fora do normal, como se ele fosse a salvação do mundo. O Mano erra e acerta como todas as pessoas. Ele sabe, todos nós sabemos, que é preciso fazer uma boa Olimpíada. Ganhar? Infelizmente, num detalhe você pode perder um campeonato. Mas tem de fazer uma coisa muito melhor do que o que foi feito até agora."

No português claro dos que comandam a CBF, Mano precisa trazer resultados de Londres. Se não for o ouro, pelo menos o pódio para se garantir um pouco mais no cargo. Não seria demais supor, pelas palavras de Andrés, que qualquer outro resultado pode significar a queda do treinador.

O dirigente garantiu, no entanto, que o trabalho do treinador não será avaliado pontualmente por um torneio. "Mas não é por ser medalha de ouro, prata ou bronze que ele vai ser trocado ou não. Se for trocado, será pelo dia a dia que vem fazendo. Não vai ser por um campeonato."

O cartola afirmou que a seleção tem agora um planejamento e que ele será colocado em prática. Ele acredita que o povo brasileiro verá uma nova seleção a partir dos Jogos Olímpicos.