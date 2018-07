Andrés Sanchez renova licença de cargo no Corinthians

Depois de quatro anos à frente do Corinthians, Andrés Sanchez se licenciou do cargo no último dia 15 de dezembro, sendo substituído por Roberto de Andrade, então vice de futebol. O estatuto do clube, porém, determina que a licença tem validade máxima de 30 dias e, por isso, precisou ser renovada nesta segunda-feira.

Assim, Roberto de Andrade vai ficar como presidente interino do Corinthians até o dia 10 de fevereiro. No dia seguinte acontece a eleição para definir o novo presidente do clube. Mario Gobbi, que já foi vice de futebol de Andrés, é o candidato da situação.