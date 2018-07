Andrés Sanchez vai chefiar delegação do Brasil na Copa Vai ser fora de campo, mas o Corinthians terá um representante de peso na Copa do Mundo da África do Sul. Segundo matéria publicada nesta quinta-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo, o presidente do clube, Andrés Sanchez, foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o chefe da delegação do Brasil na competição.