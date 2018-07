Andrés Sanchez viaja a Abu Dabi para negociar o nome do Itaquerão

SÃO PAULO - O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, viajou na noite desta segunda-feira a Abu Dabi, nos Emirados Árabes, com o objetivo de negociar o nome do Itaquerão com duas empresas aéreas: a Emirates, favorita em batizar o novo estádio, e a Etihad. Andrés tem reunião marcada para esta quarta e quinta-feira com um fundo de investimento árabe que representa estas duas empresas.

A viagem de Andrés a Abu Dabi estava marcada inicialmente para semana passada. O encontro não aconteceu porque um dos xeques árabes teve de ir ao Japão. O adiamento da viagem foi definido antes do acidente no Itaquerão e então já ficou decidido que um novo encontro seria marcado.

Essas reuniões podem selar o contrato de naming rights do estádio. O acordo final não deve ser assinado, mas o Corinthians quer voltar dessa viagem com todos os detalhes definidos para depois redigir o contrato definitivo. Na viagem, pode ser assinado um termo de compromisso do negócio.

O fundo de investimento árabe já acenou ao clube que aceita pagar ao Corinthians R$ 400 milhões para que uma das empresas ganhe a "concorrência" e batize o estádio. O que está em jogo na mesa de negociação é o tempo de contrato, 15 ou 20 anos, e a forma de pagamento, além de outros tipos de parceria que poderão ser feitas entre o clube e a empresa (ações de marketing).