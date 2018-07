Andrés vai ao Rio com antecedência, mas nega contato com Parreira

SÃO PAULO - O Corinthians não seguirá o caminho de São Paulo e Santos e adotar técnico interino. É o que prometeu o presidente Andrés Sanchez nesta segunda-feira, durante o treino do time no CT Joaquim Grava. O dirigente disse que o auxiliar Fábio Carille dirigirá a equipe apenas na partida desta quarta, contra o Vasco, em São Januário, em substituição a Adílson Batista, que, segundo o clube, "pediu demissão" após a derrota para o Atlético-GO por 4 a 3, domingo, no Pacaembu.

"Não quero mandato tampão. O Fábio não está pronto. Se nos próximos dias contratar, no dia seguinte já vem trabalhar", disse Andrés, que pretende trazer um técnico para ficar no comando do time até o final de 2011, e não somente para as últimas dez rodadas do Campeonato Brasileiro.

O nome mais forte para substituir Adílson é o de Carlos Alberto Parreira, que já passou pelo Corinthians em 2002 e fez sucesso, com dois títulos (Torneio Rio-São Paulo e Copa do Brasil) e um vice-campeonato (Brasileiro). O experiente treinador, porém, não estaria disposto a assumir um time devido a questões familiares.

De qualquer forma, Andrés viajará nesta segunda à noite para o Rio, um dia antes de a equipe. Embora negue, provavelmente tentará conversar com Parreira, que está desempregado desde que comandou a África do Sul na Copa do Mundo. "Há 15 dias estive com o Parreira numa festa, no Rio, e o convidei para voltar ao clube um dia, como coordenador, um gerentão. Porém ele disse que estava descansando. Não falei com ele agora e não vou falar para não ouvir não. O Parreira é impossível", desconversou o presidente.

Outros possíveis nomes para comandar o Corinthians são os de Abel Braga e Paulo Autuori, mas ambos estão empregados no futebol árabe e possuem altas multas rescisórias.