Andressa Alves se machuca e é cortada da seleção brasileira de futebol

A técnica Emily Lima sofreu nesta segunda-feira mais um corte na relação da seleção brasileira feminina de futebol. A nova baixa é a meia-atacante Andressa Alves, desconvocada por lesão. A treinadora não chamará uma substituta para completar o elenco do Brasil.

Andressa se machucou no amistoso da seleção com a Espanha, no sábado, em Madri. As brasileiras ganharam por 2 a 1, mas Emily perdeu a jogadora do Barcelona. Ela vai se reapresentar ao clube catalão neste início de semana.

Assim, é desfalque certo para o duelo com a Islândia na terça-feira, às 18h30 (15h30 no horário de Brasília), em Reykjavik, capital islandesa.

Antes de perder Andressa, Emily já sofrera as baixas da lateral-direita Fabiana Simões e da meia Gabi Zanotti. Machucadas antes do primeiro amistoso, elas foram substituídas por Gabi Nunes e Rosana.