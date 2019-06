Andressa Alves vê Brasil mais confiante com volta de Marta: 'Alívio para o time'

Depois de ver Marta treinando normalmente com bola nesta terça-feira e dar um claro sinal de que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda que a deixou de fora da estreia da seleção feminina no Mundial, a meia Andressa Alves comemorou a recuperação da estrela e exaltou que a provável presença da atacante na partida diante da Austrália, às 13 horas (de Brasília) de quinta, em Montpellier, na França, pela segunda rodada do Grupo C da competição, dá mais confiança ao time nacional.

"A Marta é muito importante para a gente. É a melhor jogadora do mundo, então a gente precisa muito dela, e ver ela treinando e com confiança, ver que ela está 100%, isso dá um alívio para a equipe porque ela, a Formiga e a Cris (Cristiane) são os pilares do time. Então, tendo as três jogadores, a gente tem uma confiança muito maior", afirmou a jogadora, em entrevista coletiva após o treinamento do Brasil.

Marta se machucou no último dia 24 de maio, durante o período de preparação que a seleção realizou em Portugal antes de seguir para a França, e foi submetida a um tratamento intensivo para poder estar pronta para as estreia diante das jamaicanas. Porém, acabou sendo vetada do duelo no qual a equipe comandada por Vadão venceu por 3 a 0, em Grenoble, no último domingo, com três gols marcados pela atacante Cristiane.

E nesta terça-feira Marta mostrou que está plenamente recuperada ao participar sem nenhuma restrição do treino com bola em Montpellier. Ao ser questionada após a atividade se a principal jogadora do Brasil está totalmente bem para atuar, Andressa Alves respondeu: "100% eu não sei, aí fica mais com os médicos. Mas, vendo ela treinar como vi ela treinando hoje, com 'sangue no olho', acredito que ela está 100% pronta para jogar".

Já ao projetar o duelo diante das australianas, a meio-campista lembrou que as brasileiras enfrentaram as rivais por várias vezes nos últimos anos, como por exemplo nas oitavas de final do Mundial de 2015, quando o Brasil acabou sendo eliminado com uma derrota por 1 a 0. O último encontro entre as seleções ocorreu em julho do ano passado, em amistoso nos Estados Unidos, onde as brasileiras foram batidas por 3 a 1.

"Acho que Brasil x Austrália virou um clássico. Ultimamente a gente tem jogado muito com a Austrália, e a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo porque a Austrália precisa vencer. E se a gente vencer a gente estará classificado. Então as duas equipes vão jogar para vencer", previu Andressa Alves.

Depois do duelo desta quinta-feira diante das australianas, a seleção brasileira fechará a sua campanha na primeira fase do Mundial no próximo dia 18, contra a Itália, às 16 horas (de Brasília), em Valenciennes. No outro jogo que abriu esta chave no último domingo, a Austrália foi superada pelas italianas por 2 a 1. Com isso, a seleção da Oceania corre o risco de ficar perto de uma eliminação em caso de derrota para as brasileiras.