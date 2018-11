Andrey diz que vitória sobre São Paulo motivou Vasco para jogo com Palmeiras

Fundamental na vitória por 2 a 0 do Vasco contra o São Paulo, nesta quinta-feira, o volante Andrey acredita que o triunfo pode embalar o time carioca para o confronto contra o Palmeiras. Um resultado positivo neste domingo, em São Januário, no Rio, pode livrar os vascaínos da ameaça do rebaixamento no Brasileirão.

"Essa vitória foi muito importante para o nosso grupo. Ela veio na hora certa e serviu para nos dar motivação. Derrotamos o São Paulo, uma grande equipe e que vem fazendo um excelente campeonato. Iremos ainda mais motivados para essa partida contra o Palmeiras. Eles precisam vencer, mas iremos defender o nosso, procurar dificultar a vida deles. Será um grande jogo. Vamos em busca da vitória", afirmou Andrey nesta sexta-feira.

Contra o São Paulo, Andrey marcou o quarto gol dele no Brasileirão, mas o volante não balançava as redes há cinco meses. "Antes do jogo, na concentração, os meus amigos estavam me cobrando. Eles pediram para eu arriscar mais de longe, pois poderia surpreender o adversário. Entrei em campo preparado. Tive uma chance antes, acabei isolando a bola, mas quando vi que o Jucilei tocou a bola errado, antecipei, roubei a bola do Hudson e fui feliz na hora da chapada", comentou o vascaíno.

Com 42 pontos ganhos, quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vasco depende de uma vitória simples sobre o Palmeiras para ficar livre do rebaixamento, mas Andrey sabe da dificuldade que o time carioca vai enfrentar contra o líder do Brasileirão. Por outro lado, o volante também mostrou confiança.

"É preciso atenção, mas eles também necessitam tomar cuidado com os jogadores de qualidade que nós temos do nosso lado. Precisamos fazer o nosso jogo, até porque estaremos em São Januário, a nossa casa, o nosso caldeirão", afirmou o jogador revelado pelo Vasco.

Para a partida, o técnico Alberto Valentim não tem desfalques por lesão nem suspensão, mas ainda não definiu se o goleiro titular será Martín Silva, que desfalcou o time nas últimas rodadas porque foi convocado pela seleção uruguaia, ou Fernando Miguel, destaque na vitória na quinta-feira. Nesta sexta, os jogadores que foram titulares contra o São Paulo fizeram treino regenerativo na academia do CT do clube, enquanto os reservas no duelo foram a campo para treinar com bola.