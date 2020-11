Andrey 'Cebola' Lopes entrega o cargo de interino no Palmeiras e ganha reconhecimento ao trabalho

Após cinco jogos no comando do Palmeiras, Andrey 'Cebola' Lopes entrega o cargo de interino com a chegada do técnico português Abel Ferreira. Seu trabalho realizado à frente da equipe, com quatro vitórias e uma derrota (14 gols a favor e três contra), recebeu elogios por parte dos jogadores, da imprensa e da direção do clube. Ele retoma sua função na comissão técnica.

"É um profissional nota 10, e está demonstrando o seu valor no Palmeiras. Compramos o trabalho, assim como compramos o do professor Vanderlei (Luxemburgo). Estamos seguindo o que ele nos manda", afirmou Felipe Melo, um dos mais experientes do atual elenco.

O desempenho de Andrey Lopes ganhou até uma denominação, o 'cebolismo', uma referência ao estilo de seu trabalho por causa do apelido. "Se tivesse nascido em Buenos Aires, seria efetivado técnico do Palmeiras", disse André Rizek, apresentador do SporTV, referindo-se ao bom momento do trabalho dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro.

Andrey oreferiu manter os pés no chão. "Estou muito satisfeito com o trabalho que venho realizando há três anos no Palmeiras. O importante é o Palmeiras, por isso estou aqui trabalhando. Fico feliz com a torcida, com o clube, as pessoas nele me tratam da melhor maneira, me sinto em casa e vou trabalhar pelo Palmeiras sempre", disse Andrey Lopes, que volta a desempenhar papel na comissão técnica já nesta quinta-feira, diante do Red Bull Bragantino, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

Esta foi a segunda passagem de Cebola na direção do time do Palmeiras. No fim de 2019, Andrey assumiu a equipe após a demissão de Mano Menezes, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Conseguiu duas vitórias em dois jogos: 5 a 0 sobre o Goiás e 2 a 0 diante do Cruzeiro.