Andrey registra boletim de ocorrência após ser ameaçado por torcedores do Vasco

O meio-campista Andrey decidiu registrar um boletim de ocorrência após receber ameaças de dois torcedores do Vasco na porta da sua residência, em Olaria. De acordo com nota oficial divulgada pelo clube, o ato ocorreu na noite do último domingo, quando o jogador estava acompanhado dos seus familiares.

Para dar amparo a Andrey, o Vasco colocou um advogado criminal do clube à disposição do meio-campista para ajudá-lo no processo de registro do boletim de ocorrência, além da adoção de outras providências envolvendo caso. E divulgou uma nota de repúdio pelo ato dos torcedores.

"O clube entende e defende o direito do torcedor em manifestar sua insatisfação, porém condena atitudes que tragam qualquer tipo de constrangimento ou risco à segurança de atletas e funcionários dentro do seu ambiente familiar ou de trabalho. Por fim, o Vasco da Gama reforça que dará todo o suporte necessário para Andrey e seus familiares", disse.

Há menos de duas semanas, o Vasco foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro tendo Andrey em seu elenco. O jogador, de 23 anos, iniciou a sua trajetória nas divisões de base do clube e soma 113 duelos disputados e 9 gols marcados desde que ascendeu aos profissionais, em 2016.

A ameaça a Andrey aconteceu na véspera da reapresentação do elenco principal, o que ocorreu na tarde desta segunda-feira. Mas oito atletas fora dos planos para a temporada 2021 acabaram sendo liberados de irem ao CT do Almirante. São eles: Gustavo Torres, Henrique, Leonardo Gil, Lucas Santos, Marcos Jr, Neto Borges, Werley e Yago Pikachu.

Representado por um time composto basicamente por atletas da base, o Vasco perdeu os dois primeiros compromissos no Campeonato Carioca. E voltará a jogar no sábado, em São Januário, diante do Nova Iguaçu.