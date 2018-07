Andrezinho, do Vasco, bate carro na noite de segunda no Rio

O atacante Andrezinho, do Vasco, sofreu acidente de carro na noite de segunda-feira na Barra da Tijuca. Seu carro foi bastante destruído, mas o jogador não sofreu qualquer ferimento. No domingo, Andrezinho ajudou o Vasco a ganhar do Bangu por 2 a 0 pelo Campeonato do Rio. A assessoria do atleta explicou, em nota, o que houve e disse que Andrezinho não sofreu nada grave.

O acidente com seu carro preto ocorreu na avenida das Américas, próximo ao Shopping Downtown, no centro comercial da Barra. De acordo com versões de testemunhas, o carro de Andrezinho atingiu um motoqueiro e perdeu o controle. Não souberam precisar se ele estava em alta velocidade. Andrezinho não ficou no local para fazer boletim de ocorrência. Preferiu ligar para amigos, que foram buscá-lo. Se carro foi rebocado.

Segundo a nota da assessoria do jogador, ele estava sozinho. "O jogador Andrezinho sofreu acidente automobilístico na noite desta segunda-feira na Avenida das Américas, próximo ao Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Não havia outras pessoas no carro, e o acidente não envolveu outros veículos. Andrezinho não sofreu qualquer ferimento e encontra-se em casa." O jogador deverá dar explicações na reapresentação do Vasco nesta terça. Sábado, o time encara o Boa Vista.