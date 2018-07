Andrezinho alerta Botafogo para dificuldades no Olímpico Por ter jogado quatro anos no Inter, o meia Andrezinho tem bastante experiência em jogos contra o Grêmio, adversário deste domingo do Botafogo pela 30ª rodada do Brasileirão. Diante disso, ele tratou de alertar os seus companheiros no time carioca para as dificuldades de atuar no Estádio Olímpico, em Porto Alegre.