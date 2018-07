Andrezinho mostra preocupação com jejum de vitórias do Vasco na Série B

O meia Andrezinho se mostrou preocupado nesta quarta-feira com o mau momento do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca não vence há quatro partidas na competição e começa a ter a liderança ameaçada. Na última terça-feira, perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, em pleno estádio de São Januário, no Rio. Anteriormente, a equipe vinha de três empates.

Os resultados deixam o time com 41 pontos, agora a três de distância do Atlético Goianiense, o segundo colocado na tabela de classificação. "Um time como o Vasco não pode ficar tanto tempo assim sem vencer. A insatisfação não é só da torcida, é nossa também. Cabe a nós continuarmos trabalhando e resolver internamente o que está acontecendo para os resultados virem. O futebol é resultado. Temos que ter tranquilidade para trabalhar", admitiu.

Os jogadores voltaram ao treino nesta quarta à tarde após a derrota. Os titulares fizeram um trabalho de recuperação e depois participaram de uma atividade tática de olho na partida contra o Bahia, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, novamente pela Série B.

"O Bahia é um clube que dispensa comentários. Uma equipe que não começou muito bem, mas vem em uma crescente. Tem jogadores experientes. Acredito que vai ser um grande jogo. Nada melhor do que enfrentar uma equipe como o Bahia para voltar a vencer. Está mais do que na hora de voltarmos a vencer e convencer", finalizou Andrezinho.