Andrezinho e Renato não treinam e preocupam Botafogo

O meia Seedorf, que continua se recuperando de um estiramento na coxa, voltou a treinar separado dos demais. Ele ficou com o preparador físico Marlos Almeida no campo anexo do Engenhão. Na vitória do Botafogo sobre a Portuguesa, no fim de semana, o holandês voltou a jogar, e atuou nos últimos 15 minutos. No começo desta semana, mesmo com a folga do grupo, ele treinou em General Severiano para seguir a recuperação.

O atacante Bruno Mendes, depois de ter sido liberado do treino de segunda-feira para resolver problemas pessoais, participou normalmente da atividade desta quarta. O jovem viajou a Cruzeiro (SP) devido à doença de um familiar.

Com a vitória sobre a Portuguesa e a derrota do São Paulo para o Grêmio, o Botafogo diminuiu a diferença do time paulista para cinco pontos. Com isso, segue com chances de conseguir vaga na Libertadores.