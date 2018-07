Andrezinho é titular no 1º coletivo do Botafogo no ano O Botafogo realizou nesta manhã, no campo anexo do Engenhão, o primeiro coletivo sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. A atividade deste sábado serviu para o técnico definir a equipe que vai enfrentar o Boavista, no domingo, em jogo-treino marcado para Saquarema. Sem surpresas, a principal novidade da equipe titular foi o meia Andrezinho, contratado do Internacional.