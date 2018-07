Andrezinho espera se entrosar rapidamente no Botafogo

"O Botafogo manteve uma base do meio para frente com o Elkeson, o Loco (Abreu), o Maicosuel. Isso facilita as coisas para mim. Com o dia a dia vamos nos entrosando. O resto só vamos adquirir com os jogos", disse Andrezinho, que apontou que só ganhará ritmo de jogo após as primeiras partidas.

"O ritmo a gente só vai pegar jogando. É diferente a gente fazer treinamento com bola e um jogo, mesmo que seja amistoso ou um jogo-treino, como foi. Até porque eles não conheciam as jogadas que a gente vinha trabalhando", afirmou, lembrando da vitória por 3 a 0 diante do Boavista, em jogo-treino disputado no último domingo.

Depois de uma boa passagem pelo Internacional, na qual conquistou sete títulos, Andrezinho quer agora ajudar o Botafogo a se sagrar campeão. "Sei da importância que tem vencer um campeonato como o Carioca. Me acostumei a ser campeão e quero ser novamente. O Botafogo tem que voltar a vencer um campeonato de caráter nacional. O último foi o Brasileiro de 1995, então temos que botar na cabeça que podemos conquistar títulos e botar nosso nome na história do clube", declarou.