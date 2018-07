Andrezinho fala em 'decisão' do Botafogo contra o Treze

"Não é exagero nenhum falar em decisão. Até porque, na Copa do Brasil, já tivemos vários exemplos de surpresas. A competição tem essa característica de ter sempre times maiores sendo surpreendidos. Temos que ter paciência, porque a gente sabe que temos que ter o mesmo desempenho do jogo contra o Vasco para sairmos com o resultado", comentou o meia Andrezinho.

A equipe, porém, chega embalada ao confronto contra o Treze depois de ter vencido o clássico de domingo diante do Vasco. "A gente estava precisando e merecendo vencer um clássico, até porque na minha concepção o Botafogo foi melhor nos outros e não venceu por detalhes. Contra o Vasco conseguimos fazer tudo que o Oswaldo pediu. É uma vitória que dá moral para sequência da temporada, mas não podemos nos contentar apenas com ela", apontou o meia.

Contratado pelo Botafogo no início da temporada, junto ao Internacional, Andrezinho já diz se sentir em casa em General Severiano. "É um clube em que estou há pouco tempo e já me sinto em casa. Me adaptei muito bem. É essa união e a humildade que o grupo encara as coisas que nos fortalece. Temos que continuar fazendo o que Oswaldo pede para conquistar títulos", disse o armador.