Andrezinho nega que Gre-Nal influencie na Libertadores A decepção pela derrota no primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho tem que ser rapidamente esquecida para não influenciar na Copa Libertadores. Esta é a ordem no Internacional, que perdeu por 2 a 0 em pleno Beira-Rio, no domingo, e já volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Banfield. Antes do embarque à Argentina, o meia Andrezinho falou sobre o momento do Inter.