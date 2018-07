Andrezinho quer garantir vaga o quanto antes na Série A: 'É o lugar do Vasco'

Depois do susto por uma série de tropeços, o Vasco voltou a subir e abriu dois pontos de vantagem para o Atlético-GO na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro - 51 a 49. Em relação ao quinto colocado Londrina já são nove, o que deixa o time carioca mais perto do que nunca do acesso. E o experiente meia Andrezinho não vê a hora de garantir logo a volta à elite.

"Desde o início do campeonato a gente vem trabalhando jogo a jogo, sabendo da dificuldade que encontraríamos na Série B. Mas o objetivo é bem claro: subir o quanto antes. O Jorginho vem batendo nessa tecla. Não pensamos nestes números, mas sim nas vitórias. E no momento que o acesso acontecer, aí sim buscaremos o título, para não ter dúvida que o lugar do Vasco é na primeira divisão", declarou nesta quinta-feira.

Já são quatro partidas sem derrota na Série B - três vitórias e um empate - e a confiança no acesso voltou ao grupo e à torcida. Mas Andrezinho sabe da importância de uma arrancada nesta reta final para não correr qualquer risco nas últimas 11 rodadas.

"O pensamento é crescer na reta final. Claro que o futebol não tem lógica, não é uma ciência exata. Buscamos ritmo, regularidade, equilíbrio. A confiança é enorme que a gente vá crescer, porque temos objetivos muito claros na nossa cabeça", afirmou.