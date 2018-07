Andrezinho quer que Botafogo explore mais a bola área

RIO - O gramado ruim do Estádio Moça Bonita, determinante para o empate em 0 a 0 do Botafogo contra o Nova Iguaçu, domingo, fez o atacante Loco Abreu convocar entrevista coletiva, um dia depois, para criticar a situação do campo de jogo. Já o meia Andrezinho preferiu reconhecer também a culpa do Botafogo no resultado ruim. Para ele, a equipe deveria ter criado condições de superar o estado do gramado para chegar à vitória.

"A gente tem que ter um plano B. Temos jogadores de característica de toque de bola, mas tem gramados que não dá para jogar assim. Como temos o Loco (Abreu), o Antonio Carlos, o Fábio Ferreira, bons na bola aérea, temos que usar isso", comentou Andrezinho, nesta terça-feira, em entrevista coletiva. Para corrigir esta deficiência da equipe, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treino de finalização pela manhã, no Engenhão, com foco na jogada aérea.

Andrezinho também pediu que a torcida tenha paciência com a equipe neste início de temporada. "Para a gente conquistar títulos temos que ter essa união entre torcida e jogadores. O torcedor tem que ter compreensão, estar junto. É essa união que nos fará chegar longe."

Apesar do próximo jogo do Botafogo ser nesta quinta-feira, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão, o meia Andrezinho já comenta a partida de domingo, diante do Flamengo, clube no qual foi revelado. A torcida alvinegra quer que ele repita o gol de falta que fez na semifinal da Copa do Brasil de 2009, com a camisa do Inter, eliminando o Fla da competição.

"Sei da importância que tem o clássico para nós e da rivalidade que existe entre Botafogo e Flamengo. Claro que a cobrança em cima de mim será grande, até porque fiz esse gol contra o Flamengo, de falta, então todo mundo fala. O importante é a vitória do Botafogo. Se acontecer o gol, ótimo. Mas, se não acontecer e o Botafogo sair vitorioso, ficarei feliz do mesmo jeito", disse o meia.