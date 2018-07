Andrezinho revela ansiedade para estrear no Botafogo

RIO - Confirmado no Botafogo na segunda-feira, o meia Andrezinho já está ansioso para entrar em campo. Apresentado oficialmente nesta terça, o ex-jogador do Internacional prometeu gols e títulos e disse que pretende "criar raízes" no clube carioca.

"É como se, aqui no Botafogo, eu estivesse voltando aos meus 16 anos, quando comecei no futebol. Tenho sentido aquele friozinho na barriga e uma ansiedade muito grande. Se pudesse estrearia logo amanhã", declarou o segundo reforço do Botafogo para a temporada 2012 - o primeiro é o zagueiro Brinner, ex-Paraná.

"A gente sabe que só fica marcado e constrói história em um grande clube com títulos e gols então esses são os meus objetivos aqui", afirmou, ao agradecer o apoio da diretoria. "Quando você tem a confiança da direção, dos torcedores e da comissão técnica, sabe que tem tudo para dar certo. Todos os clubes pelos quais passei fiquei um bom tempo, criei raízes. E aqui tenho certeza que não será diferente".

Andrezinho, de 28 anos, assinou contrato de três anos com o Botafogo. O meia deve fazer sua estreia pelo time logo na abertura do Campeonato Carioca, no dia 22 de janeiro, contra o Resende, no Engenhão.