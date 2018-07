Andrezinho treina e pode voltar ao Botafogo no sábado O Botafogo pode ganhar um "reforço" para o jogo contra o Macaé, no sábado, que vai definir classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O meia Andrezinho, que desfalcou a equipe na goleada sobre o Bonsucesso, por 4 a 1, voltou a treinar nesta terça-feira e pode ser relacionado.