Andrezinho vê Botafogo crescendo, mas longe do G4 Graças principalmente a Bruno Mendes, o Botafogo vem de bons resultados. Nas últimas três rodadas, empatou com o Grêmio no Olímpico, virou o clássico contra o Vasco e venceu o Figueirense. Com os sete pontos garantidos no período, chegou a 47 e entrou na briga por uma vaga na Copa Libertadores. O quarto colocado, o São Paulo, está oito pontos acima, com 55.