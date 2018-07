Andy Carroll se machuca novamente e adia retorno ao West Ham

LONDRES - O West Ham confirmou nesta terça-feira que o atacante Andy Carroll voltou a lesionar o seu pé direito, em uma atividade realizada na última segunda, quando o time voltou a treinar visando o confronto diante do Southampton, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Ele já havia lesionado o mesmo pé recentemente, fato que impediu que pudesse iniciar esta temporada europeia como previsto.

Carroll ainda não conseguiu atuar pelo West Ham nesta temporada. O clube não informou quanto tempo o atleta deverá ficar afastado dos gramados depois de ter se lesionado "na mesma parte do seu pé da lesão anterior", informou em um comunicado.

Emprestado pelo Liverpool na temporada passada do futebol europeu, na qual marcou sete gols em 24 partidas pelo West Ham, Carroll foi contratado em definitivo pelo clube em junho. Ele assinou um acordo de seis anos com o time de Londres em uma contratação que girou em torno de US$ 24 milhões.

Contratado por um valor recorde na história do West Ham, segundo destacou o clube em junho, Carroll já havia sido prejudicado por várias lesões na temporada passada, mas mesmo assim conseguiu ter uma média razoável de gols pela equipe.