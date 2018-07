Anelka faz 2 e deixa o Chelsea perto da classificação No campeonato que parece ter lhe restado na temporada, o Chelsea ficou muito perto, nesta terça-feira, da classificação às quartas de final. Graças a dois gols do centroavante francês Nicolas Anelka, o time inglês derrotou o Copenhague por 2 a 0, na Dinamarca, e pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, em Londres, no próximo dia 16, para se garantir na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa.