Anelka jura que não assinou com Atlético-MG e descarta jogar no Brasil

BELO HORIZONTE - Alexandre Kalil fez festa para anunciar acerto com o francês Anelka. Dez dias depois, a diretoria diz que o Atlético-MG é maior que o atacante e descarta sua contratação. Para evitar a exposição do seu nome, o veterano de 35 anos postou um vídeo nesta quarta-feira (gravado dia 8) no qual garante jamais ter acertado com os mineiros. Anelka garantiu que nunca pensou em atuar no Brasil e jurou que em nenhum momento assinou ou deu esperanças de assinar com o Atlético-MG. "Eu sei para onde quero ir, e se eu continuar jogando (futebol), não será no Brasil. Disse recentemente que vou ficar em casa, tirar umas férias, cuidar das minhas crianças, e eu vou."

Anelka era uma aposta para os mineiros "internacionalizarem" sua marca e também para ter mais ações de marketing. Usariam o fato de ele já ter atuado com Ronaldinho para alavancar vendas. Acontece que desde o dia 10, quando era esperada sua chegada, o francês viaja pelo mundo e esnoba o interesse do Galo. Ele fez a gravação para desmentir tudo o que envolvia seu nome em relação a atuar em Belo Horizonte.

CONFIRA TRECHO DO VÍDEO

"Sou obrigado a fazer um vídeo hoje (8 de abril), porque eu tenho visto o que está acontecendo no que diz respeito às notícias sobre mim. E como eu sei que vocês, a imprensa, de coração, vão tentar me colocar como sendo o cara mau dessa história. Eu, supostamente, fechei um acordo com um clube brasileiro. Eu também, supostamente, assinei com o clube. Esta é uma história fantástica, porque eu não estou ciente disso. Certamente recebi uma oferta do clube por meu agente, mas eu nunca falei com o presidente do clube, eu nunca aceitei a oferta. Eu não sei como assinei esse acordo. É incrível. Estou no futebol há 20 anos e eu nunca tive tal experiência. Mas, obviamente, isso ia acontecer comigo em algum momento. Então, tudo isso para dizer que está errado. É falso."

Sem Anelka, o Atlético não deve inscrever ninguém para as oitavas de final da Libertadores. O Atlético perdeu o campeonato mineiro para o Cruzeiro e agora aposta suas fichas na competição sul-americana e no Brasileirão, que começa neste sábado.