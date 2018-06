Anfitriã, Rússia fará amistosos contra Áustria e Turquia antes da Copa

Anfitriã da Copa do Mundo, a seleção russa vai enfrentar duas equipes europeias às vésperas da estreia na competição. Nesta quarta-feira, a União de Futebol da Rússia anunciou que o time nacional fará amistosos com a Áustria e a Turquia nas semanas que antecedem o começo do torneio.

A primeira dessas partidas será em 30 de maio, em Innsbruck, contra a seleção austríaca. Depois, em 5 de junho, os russos vão encarar a Turquia em Moscou. Esse amistoso será nove dias antes do jogo de abertura da Copa do Mundo, em Moscou, quando a Rússia vai enfrentar a Arábia Saudita pelo Grupo A.

Ambos os amistosos devem ser complicados para a Rússia. Afinal, a Áustria a derrotou duas vezes nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Além disso, um amistoso entre as seleções turca e russa terminou empatado sem gols em 2016.

Anteriormente, a Rússia havia definido a disputa de outros dois amistosos em março. A equipe vai encarar o Brasil no dia 23, em Moscou, e a França no dia 27, também na Rússia, mas ainda sem local definido.

Com resultados ruins recentemente, a seleção da Rússia está na 64ª colocação no ranking da Fifa. Além da Arábia Saudita, os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo serão o Egito, em 19 de junho, e o Uruguai, no dia 25.