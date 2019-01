Anfitrião, Chile empata com a Bolívia na abertura do Sul-Americano Sub-20

Anfitrião do Sul-Americano Sub-20, o Chile começou sua campanha com tropeço, nesta quinta-feira, dia da abertura da competição. Diante de sua torcida, em Rancagua, a jovem equipe chilena empatou com a Bolívia por 1 a 1. Os dois times estão no Grupo A, que também conta com a seleção brasileira.

Mesmo contado com apoio maciço das arquibancadas, o Chile iniciou atrás no placar. O time boliviano abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, com gol de Ramiro Vaca. O empate dos anfitriões veio apenas no segundo tempo, aos 16 minutos, com gol de Lucas Alarcón. Depois do tropeço, o Chile tentará se reabilitar na chave diante da Venezuela, no sábado.

A equipe venezuelana fez melhor estreia no Sul-Americano, nesta quinta. Derrotou a Colômbia por 1 a 0, com gol de Samuel Sosa, aos 23 minutos do segundo tempo. Com o triunfo, a Venezuela despontou na liderança do Grupo A.

Na mesma chave, que conta com cinco equipes, a seleção brasileira "descansou" nesta rodada de estreia. Os brasileiros vão iniciar sua campanha direto na segunda rodada, contra a Colômbia, no sábado.

Sem alguns dos seus principais jogadores da categoria, como Vinicius Junior e Paulinho, a equipe brasileira busca o título e também a vaga no Mundial Sub-20. Isso porque o Sul-Americano concede quatro vagas na grande competição, além de três para os Jogos Pan-Americanos de Lima. O Brasil é o maior campeão do torneio, com 11 troféus.