Ángel Romero diz que jogar no Corinthians é sonho de infância

O atacante Ángel Romero se disse identificado com o Corinthians desde quando era criança. Segundo o jogador paraguaio, reforço recém-contratado pela diretoria corintiana, ele está realizando um sonho em poder defender o clube paulista.

"Quando eu era criança, eu e o meu irmão gêmeo escolhíamos jogar com o Boca Juniors e o Corinthians. Por isso sempre me identifiquei com o Corinthians, eu o acompanhava de longe e estar aqui hoje é um sonho para mim", afirmou o jogador, em entrevista ao site do clube.

Coincidentemente, Romero e o irmão Oscar - que também é jogador de futebol - fazem aniversário em 4 de julho, dia em que o Corinthians conquistou em 2012 seu único título da Libertadores. Ainda sem ser apresentado oficialmente, o reforço corintiano aproveitou a entrevista desta quarta-feira para dizer ao torcedor quais são suas características em campo.

"Eu gosto tanto de jogar dentro da área como também fora dela para criar alguma jogada de gol. Vou tratar de fazer isso por aqui e o treinador saberá em que posição ele vai me utilizar", disse Romero, deixando a escolha para o técnico Mano Menezes.

Como a janela de transferências internacionais reabre no Brasil em 14 de julho, o atacante que veio do Cerro Porteño poderá defender o Corinthians na volta do Brasileirão, depois do fim da Copa do Mundo. O próximo compromisso da equipe é contra o Internacional, em 17 de julho, no Itaquerão.