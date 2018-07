Angelim comemora volta ao time titular do Flamengo Herói do título brasileiro de 2009, 0 zagueiro Ronaldo Angelim chegou a perder espaço na equipe titular do Flamengo, mas reconquistou a sua vaga no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na última quarta-feira. Satisfeito com a chance dada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ele espera se firmar na reta final do Campeonato Brasileiro.