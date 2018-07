Angelim diz que pode adiar aposentadoria no Flamengo

Angelim ficou marcado no Flamengo por fazer o gol que deu o hexacampeonato brasileiro ao time em 2009. E em 2008 ele anotou o gol que classificou o Flamengo para a decisão da Taça Guanabara. "Quando vou mal, penso em parar no fim do ano. Mas momentos como esses me fazem pensar em continuar. É difícil. Vou conversar com a minha família para decidir", disse.

Angelim é um dos remanescentes do grupo do hexacampeonato brasileiro do Flamengo ao lado de Leonardo Moura, David, Willians e Maldonado. Ele garantiu ver semelhanças entre o elenco de 2009 e o atual. "São bem parecidos os grupos do hexa e o atual. Temos jogadores decisivos, como naquela época. A nossa equipe é muito qualificada e vai crescer muito mais. Quando o time se acertar, vai ser difícil ganhar de nós", afirmou.