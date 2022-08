Ângelo deve desfalcar Santos em dois jogos após ser convocado para seleção sub-20

Considerado o 12º jogar do time do Santos, o jovem atacante Ângelo deve desfalcar a equipe em dois jogos do Brasileirão no mês de setembro. A baixa se deve à convocação do jogador para defender a seleção brasileira sub-20 em um torneio amistoso, no Uruguai.

A competição será um quadrangular, que contará também com a Argentina, o Uzbequistão e o país-sede, a ser disputado entre os dias 4 e 11 do próximo mês. Ângelo, portanto, deve ser desfalque nas partidas do Santos contra o Goiás, no dia 5, e o Ceará, no fim de semana do dia 11.

O jovem atacante, de apenas 17 anos, é uma das promessas santistas para os próximos anos. E vem ganhando seu espaço na equipe principal aos poucos. Ele já figurou entre os titulares sob o comando de outros treinadores no Santos, mas atualmente é reserva, sempre entrando no segundo tempo das partidas.

O técnico Lisca tem formado o setor ofensivo do Santos com o também jovem Marcos Leonardo como principal referência, tendo Lucas Barbosa e Lucas Braga pelas pontas. Com o retorno de Soteldo, que já foi regularizado junto à CBF, essa configuração deve ser alterada. Lisca ainda não indicou como deve escalar o venezuelano no trio.

Antes destas partidas marcadas para setembro, o Santos terá mais dois jogos em agosto. O penúltimo deles será o clássico com o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro. No domingo seguinte, visitará o Cuiabá. Com a seleção sub-20, Ângelo tentará mostrar serviço ao técnico Ramon Menezes visando uma futura convocação para o Sul-Americano de 2023.

Confira abaixo a lista de convocados da seleção sub-20:

Goleiros - Kaique (Palmeiras), Kauã (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais - Arthur (América-MG), João Moreira (São Paulo), Patryck (São Paulo) e Thauan Lara (Internacional);

Zagueiros - Beraldo (São Paulo), Douglas Mendes (Red Bull Bragantino), Robert (Corinthians) e Weverton (Cruzeiro);

Meio-campistas - Alexsander (Fluminense), Juninho (Athletico-PR), Ronald (Grêmio) e Ryan (Corinthians);

Atacantes - Eguinaldo (Vasco), Erick Marcus (Vasco), Giovane Nascimento (Corinthians), Giovani (Palmeiras), Matheus Nascimento (Botafogo), Marquinhos (Arsenal), Nathan Ribeiro (Grêmio) e Ângelo (Santos).