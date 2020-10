Ângelo festeja estreia histórica pelo Santos no Maracanã: 'A favela venceu'

Ângelo Gabriel festejou, nesta segunda-feira, nas redes sociais, o fato de ter se tornado o segundo jogador mais jovem a vestir a camisa do Santos em uma partida oficial. O atleta, de 15 anos, 10 meses e quatro dias, ultrapassou Pelé e só fica atrás de Coutinho, após atuar no segundo tempo na derrota, por 3 a 1, diante do Fluminense, domingo, no Maracanã, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Aos 14:06 minutos do segundo tempo, eu realizo o sonho de me tornar jogador profissional de futebol. No dia em que o Rei do Futebol foi homenageado e na semana do seu aniversário, eu, um simples garoto sonhador e humilde, que só queria brincar com a bola nas vielas e campos do simples bairro onde cresci. E que aos 09 anos, veio para o Santos sem saber o que Deus estava preparando. Me tornar o segundo mais jovem a estrear com a camisa do Santos futebol Clube, onde o Rei Pelé fez história, foi realmente uma experiência inexplicável", escreveu o atacante, que em um período de apenas quatro dias, fez o seu primeiro treino com o elenco principal do Santos, assinou um pré-contrato com o clube e estreou entre os profissionais.

Leia Também Atacante Ângelo supera Pelé e se torna o 2º mais novo a jogar pelo Santos

"Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito em minha vida. E graças a minha família e amigos, todos os treinadores que passaram na minha vida e ao Santos por tudo que vem me proporcionando, mais um sonho foi realizado. Honrarei a camisa do Santos e prometo continuar em busca de mais realizações. Tudo posso naquele que me fortalece, Deus é maravilhoso a todo tempo. A favela venceu", completou o jogador.

Sonho de criança realizado ❤️ https://t.co/VjmcEco0zK — Ângelo Gabriel ⚡️ (@AnGeLoGaabriel) October 26, 2020

Confira quais são os 5 atletas que estrearam mais jovens pelo time:

1º - Coutinho

Idade de estreia: 14 anos, 11 meses e 6 dias

Partida: Santos 7 × 1 Sírio Libanês-GO, em 17 de maio de 1958

2º - Ângelo

Idade de estreia: 15 anos, 10 meses e 4 dias

Partida: Fluminense 3 x 1 Santos, em 25 de outubro de 2020

3º - Pelé

Idade de estreia: 15 anos, 10 meses e 15 dias

Partida: Corinthians de Santo André 1 × 7 Santos, em 7 de setembro de 1956

4º - Gabriel

Idade de estreia: 16 anos, 4 meses e 17 dias

Partida: Santos 4 × 0 Barueri, em 16 de janeiro de 2013

5º - Sandry

Idade de estreia: 16 anos, 5 meses e 1 dia

Partida: Bragantino 1 × 4 Santos, em 31 de janeiro de 2019