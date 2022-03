Ângelo sofre lesão muscular e desfalca o Santos em 'decisão' no Paulistão

Pelo segundo ano seguido o Santos chega à última rodada do Paulistão correndo risco de rebaixamento. A equipe precisa de um ponto diante do Água Santa, sábado, na Vila Belmiro, para evitar o vexame da queda e o técnico Fabián Bustos ganhou um problema de última hora: o atacante Ângelo sofreu uma lesão muscular e está fora.

O jovem de 17 anos sentiu dores na coxa direita durante a partida diante da Ferroviária - empate por 3 a 3 na quarta-feira - e acabou submetido a exames de ressonância magnética realizado nesta quinta-feira pela manhã que revelaram uma lesão no músculo bíceps femoral.

O Santos evitou estipular o prazo de recuperação, mas o jogador não enfrenta a equipe de Diadema. Ângelo iniciou tratamento no Departamento Médico do clube e ficará torcendo não apenas que a equipe escape do rebaixamento como também se garanta nas quartas de final.

Apesar do risco de queda, o Santos também pode se garantir no segundo lugar do Grupo D caso bata o Água Santa e o Santo André, com um ponto a mais, não supere a Inter de Limeira no Bruno José Daniel, no ABC.

Desde sua chegada, Fábian Bustos já disputou três jogos pelo Santos e ainda não venceu. Somou empates contra Fluminense-PI e Ferroviária e foi batido pelo Palmeiras. Em todos os jogos a equipe sofreu gols e o argentino cobra um melhor desempenho defensivo para evitar uma tragédia na Vila Belmiro.