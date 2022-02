Ângelo vê triunfo na Copa do Brasil como impulso para Santos recuperar confiança

A base e outros jovens jogadores do Santos seguem decidindo durante o conturbado momento que vive o time. Nesta quarta-feira, Ângelo, Vinícius Zanocelo e Rwan marcaram os gols da vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro, em Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil. Em entrevista após o jogo, Ângelo foi exigente quanto à má fase do time e ressaltou a importância do triunfo para retomar a confiança.

"Não fizemos mais do que nossa obrigação. Não importa onde e contra quem seja, jogamos para ganhar. Essa camisa é muito vitoriosa e não podemos passar pelo que estamos passando. Atacante vive de gol e eu não fazia há alguns jogos. Vou trabalhar para fazer mais", disse o jogador.

Leia Também Santos joga mal, mas supera o Salgueiro e está na segunda fase da Copa do Brasil

"A gente sabia da importância desse jogo para voltar a ganhar e retomar a confiança. Sabemos que estamos devendo. É fruto de muito trabalho, treino muito finalização depois dos treinos e sei do que sou capaz, preciso e devo fazer", continuou o atacante, responsável por abrir o placar.

Vinícius Zanocelo e Rwan marcaram seus primeiros gols com a camisa do Santos. Rwan, que brilhou durante a Copa São Paulo, está acostumado a marcar na base e agora fez o seu primeiro como profissional.

Zanocelo, que marcou de cabeça, celebrou o gol, disse que falta fazer um na Vila Belmiro, e falou sobre a confiança do elenco. "Esse gol estava para sair há um tempo, eu vinha me cobrando bastante. Precisávamos de vitória larga para ganharmos confiança. Espero fazer na Vila também logo mais".

Classificado para a segunda fase, o Santos segue vivo na Copa do Brasil, da qual foi campeão em 2010. O adversário santista na próxima fase da competição sairá do confronto entre Fluminense do Piauí e Oeste, que jogam nesta quinta-feira.