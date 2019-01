Paulo Angioni diz que Fluminense pode contratar Nenê e Ganso: 'Torcer para ser os dois'

Na busca por reforços para a temporada 2019, o Fluminense tem na mira Paulo Henrique Ganso, hoje no francês Amiens, e Nenê, que está no São Paulo. E o diretor de futebol do clube carioca, Paulo Angioni, assegurou que o time carioca tem interesse em contratar ambos, assegurando que eles podem encaixar na mesma formação com o técnico Fernando Diniz.

"Apesar de ser discreto, gosto de ousar. Vamos torcer para que sejam os dois, quem sabe. Estou trabalhando. O Fernando (Diniz) tem modelo para colocar os dois para correrem bastante", afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Globo do Rio.

Angioni assegurou que o Fluminense não vai se desviar da sua política de austeridade caso feche a contratação de Paulo Henrique Ganso. Assim, indicou que o salário oferecido ao meia, que pouco vem sendo aproveitado no futebol francês, não será o que ele recebeu nos últimos anos na Europa.

"O Ganso é uma situação tranquila para nós. Se vier, será em uma situação bem confortável. Não temos como competir com o que ele ganha no Sevilla ou no Amiens, mas buscamos entendimento que não encareça o orçamento mensal e anual do futebol", disse Angioni sobre o meia, que recebeu autorização para buscar um clube no Brasil.

O dirigente assegurou que a situação de Nenê é parecida, com a possível contratação do jogador são-paulino também sendo realizada de acordo com a política financeira do Fluminense. "A situação do Nenê está no mesmo pacote. O Fluminense não vai sair um milímetro se vier a acontecer", disse o dirigente, na busca por um meia para reforçar o time.

Em meio a uma reformulação no elenco, o Fluminense já acertou com seis reforços para a temporada. O clube contratou o goleiro Agenor, o lateral-direito Ezequiel, o zagueiro Matheus Ferraz, o volante Bruno Silva e os atacantes Luis Felipe e Yony González, além do técnico Fernando Diniz.

O Fluminense faz seu primeiro jogo oficial da temporada no próximo sábado, às 17 horas, diante do Volta Redonda, no Maracanã, em duelo da Taça Guanabara.