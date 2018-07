Angola sofre, mas bate Burkina Faso pela Copa Africana

Todos os gols do confronto foram anotados no segundo tempo. Aos três minutos, Mateus Galiano abriu o placar para Angola, mas logo depois Alain Traoré igualou o marcador. A vitória só foi confirmada aos 23 minutos, com o gol de Manucho.

Na próxima rodada, Burkina Faso tentará a recuperação no torneio diante dos favoritos marfinenses, na próxima quinta-feira. Enquanto isso, os angolanos lutarão pela segunda vitória diante do Sudão, no mesmo dia. Ambas as partidas acontecerão novamente em Malabo.