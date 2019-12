Angulo agradece 'campanha' da torcida do Palmeiras e mira Olimpíada em 2020

O atacante colombiano Iván Angulo tem boas chances de viver um ano muito especial em 2020. O jogador das categorias de base do Palmeiras sonha em disputar a Olimpíada de Tóquio, no Japão, assim como espera ver cumprida a promessa feita pelo clube de que as revelações devem ganhar mais chances no time profissional na próxima temporada.

Aos 19 anos, Angulo ainda não é fluente em português, mas pratica o idioma nas conversas com os colegas e na leitura dos recados nas redes sociais. Em entrevista ao Estado, o colombiano comentou que gosta muito de ver na internet os pedidos da torcida para que receba chances no time de cima. "Nas redes sociais eu olho sempre os recados. E é bom esse pedido (da torcida para ter mais chances). Tenho que continuar trabalhando", afirmou.

Angulo está no Palmeiras desde janeiro do ano passado. O jogador veio inicialmente por empréstimo cedido, pelo Envigado. O clube paulista exerceu a opção de compra em junho, ao pagar cerca de R$ 12 milhões de reais. O jogador se destacou na temporada no Sul-Americano e no Mundial de sub-20 e chegou até mesmo a ser convocado pela seleção colombiana principal.

O atacante foi campeão na última temporada da Copa do Brasil sub-20, título que era inédito para o Palmeiras. Ao longo do ano ele ganhou chance para treinar no time principal e chegou a ser elogiado pelo técnico Mano Menezes. No entanto, jamais estreou. A promessa do clube é que a oportunidade virá agora, no próximo ano.

O jogador chamou a atenção do Palmeiras pelo estilo veloz e driblador. "Sou um jogador rápido e habilidoso, meu forte é no um contra um, para fazer gols e dar assistências. Eu também gosto de driblar", disse. "Estou muito feliz aqui no Palmeiras. Quando eu treino no profissional, os companheiros dão confiança e falam para eu não ter medo de nada", acrescentou.

Em janeiro o atacante vai disputar o pré-Olímpico, na Colômbia. A competição vai dar aos dois primeiros colocados vagas no torneio olímpico dos Jogos de Tóquio. Como dona da casa, a seleção colombiana é uma das favoritas. "A expectativa é boa, o torneio é difícil, só tem duas vagas, mas vamos competir. Vamos estar em nossa terra e vamos tentar buscar essa vaga. Nunca teve um Pré-Olímpico na Colômbia. A torcida vai apoiar, temos que ter confiança para dar nosso melhor", comentou.