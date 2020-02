Angulo aguarda recuperação para finalmente estrear pelo Palmeiras

O atacante Iván Angulo tenta se recuperar de uma lesão no quadril para finalmente conseguir estrear pelo Palmeiras. O colombiano está no clube desde o ano passado, custou cerca de R$ 11 milhões e é o único dos 30 atletas do elenco atual que ainda não estreou com a camisa alviverde. Todos os demais tiveram pelo menos alguma rodagem no mínimo em amistosos.

Angulo chegou ao Palmeiras por empréstimo em janeiro do ano passado, cedido pelo Envigado. Inicialmente contratado como reforço para a base, ele teve os direitos econômicos comprados em junho e logo depois passou a treinar junto com o elenco profissional. Enquanto trabalhava com o plantel principal, o colombiano continuou a defender o clube em torneios da categoria sub-20.

No fim do ano passado o clube iniciou uma reformulação do plantel e promoveu um pacote de promoções das categorias de base para o profissional. Angulo e Veron já estavam integrados ao time de cima e passaram a ter no elenco profissional a companhia de velhos conhecidos da base: Gabriel Menino, Lucas Esteves, Patrick de Paula, Alan e Wesley.

Porém, ao contrário de todos os outros garotos, Angulo ainda não esteve em campo pelo Palmeiras durante um minuto sequer. No Campeonato Paulista e na Florida Cup, o técnico Vanderlei Luxemburgo observou quase todos os novatos, inclusive com a oportunidade para nomes como Patrick de Paula, Wesley e Gabriel Menino serem titulares até mesmo em alguns jogos do Estadual.

A estreia de Angulo foi adiada não só pela lesão no quadril, mas principalmente pela participação no Pré-Olímpico. O jogador viajou para defender a seleção colombiana e durante o torneio sentiu o problema muscular. Agora de volta ao clube, ele faz tratamento para se recuperar e, quem sabe, ser inscrito em uma das vagas em aberto na lista de relacionados para o Campeonato Paulista.

Fora o colombiano, o único garoto da base que não foi testado em 2020 é o lateral-esquerdo Lucas Esteves. No entanto, o jogador estreou pelo time no ano passado, pelo Campeonato Paulista, em uma partida contra a Ponte Preta. Esteves integrou o elenco na viagem aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, mas não entrou em campo em nenhum dos dois compromissos.

Curiosamente, de todas as revelações das categorias de base, quem está há mais tempo com presença regular no cotidiano do time profissional é justamente Iván Angulo. O colombiano foi observado pelos ex-técnicos Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. Os dois elogiaram a qualidade do atacante, mas não chegaram a testá-lo.

Jogadores revelados na base do Palmeiras no elenco atual

Lucas Esteves - Fez um jogo em 2019 e nenhum nesta temporada

Alan - Fez duas partidas na temporada, ambas na Florida Cup

Gabriel Menino - Disputou seis partidas em 2020

Patrick de Paula - Atuou cinco vezes neste ano

Gabriel Veron - Estreou em 2019 e entrou em campo mais seis vezes em 2020

Wesley - Disputou quatro partidas na temporada

Angulo - Nunca estreou pelo clube