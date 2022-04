Angulo celebra primeiro gol após jogo tenso na Vila: 'O Santos tinha de ganhar'

O primeiro gol de Bryan Angulo com a camisa do Santos foi decisivo. O equatoriano marcou aos 39 do segundo tempo, na noite desta quarta-feira, e transformou um empate por 2 a 2 em uma vitória por 3 a 2. Ao fim da partida na Vila Belmiro, a sensação era de alegria e alívio por não decepcionar os torcedores na segunda rodada da Copa Sul-Americana.

"Foi uma vitória muito importante, a equipe vem crescendo e eu vim para somar. Obrigado a Deus pela vitória. Foi importantíssimo o meu primeiro gol, estou contente pelo gol e pela vitória importantíssima. O Santos tinha que ganhar", afirmou o equatoriano de 26 anos em entrevista à Conmebol TV após a o jogo.

Anunciado como reforço há pouco menos de duas semanas, Angulo estreou no empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, portanto, jogou pela primeira vez na Vila Belmiro e soube usar a força da torcida ao seu favor, ainda que tenha ouvido algumas vaias ao time durante a partida.

O sentimento de estrear na Vila e de marcar o primeiro gol com a camisa santista foi compartilhado por Angulo com o compatriota Jhojan Julio, autor do primeiro gol do clube paulista na partida. Após Julio marcar, o Universidad de Quito empatou com Martínez e virou com Kevin Minda ainda no primeiro tempo, razão das vaias no intervalo. No segundo tempo foi a vez do Santos virar, graças a gols marcados por Léo Baptistão, de pênalti, e Angulo.

A vitória suada diante da equipe do Equador foi a primeira do Santos na Sul-Americana, após derrota por 1 a 0 para o Banfield na estreia. Agora com três pontos, o time comandado pelo técnico Fabián Bustos está provisoriamente na segunda colocação do Grupo C, empatado com o Banfield, que joga na quinta contra o Uníon La Calera.