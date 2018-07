Animada com empate em BH, Ponte Preta faz só um treino antes de pegar Corinthians

A Ponte Preta vai fazer apenas um treinamento antes de enfrentar o Corinthians, neste sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação voltou de Belo Horizonte somente no final da tarde desta quinta-feira e os jogadores foram liberados para voltar na manhã desta sexta, quando haverá um técnico-tático.

A comissão técnica fez esta programação para adequar o elenco ao jogo que fez contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, no estádio do Mineirão, quando empatou por 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Por questão logística, a delegação dormiu na capital mineira, fez um treino regenerativo pela manhã e depois embarcou para Campinas. "Optamos por esta programação para permitir um repouso maior e alimentação mais apropriada para acelerar a recuperação dos jogadores" explicou o gerente de futebol Gustavo Bueno.

O técnico Eduardo Baptista não reclama do encurtamento do calendário de trabalho da semana. "Nós temos que nos adaptar. Por isso, temos feito um revezamento de jogadores de forma bastante natural sem perder a qualidade, tanto na parte física como na intensidade de jogo", explicou.

Em relação ao time, há uma mudança certa e algumas dúvidas. O volante João Vitor está suspenso com três cartões amarelos e deve ser substituído por Wendel, que não enfrentou o Atlético Mineiro por ter atuado na Copa do Brasil pelo Goiás. O meio de campo então teria dois volantes - Wendel e Maycon - e o meia Thiago Galhardo. Embora tenha vínculo com o Corinthians, o volante Maycon está confirmado porque não existe mais o incoerente "acordo de cavalheiros" por determinação da Fifa.

A maior dúvida é em relação ao ataque porque William Pottker, artilheiro do time com seis gols, também tem condições de jogo. Não foi até Belo Horizonte por ter defendido o Linense na primeira fase da competição. Como sentiu um desconforto no empate com o Palmeiras, no último domingo, em São Paulo, pode até ser opção no banco de reservas. Daí o time continuaria com Roger como referência no ataque e dois meias que ajudam na marcação: Rhayner, pela direita, e Clayson, pelo lado esquerdo.