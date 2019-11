Animado após empatar com o líder, Goiás recebe lanterna Avaí para encerrar jejum

O empate arrancado diante do líder Flamengo, depois de estar perdendo por 2 a 0, empolgou o Goiás, que neste domingo recebe o lanterna Avaí para acabar com um jejum que já dura quatro jogos. A partida válida pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizada no Serra Dourada, às 19h30.

Os três empates e uma derrota nas últimas rodadas fizeram o Goiás se distanciar da briga por uma vaga na Copa Libertadores, mas o time ainda está tranquilo em relação ao seu principal objetivo: escapar do rebaixamento. Os esmeraldinos têm 39 pontos e ocupam a zona intermediária da tabela.

O entusiasmo tomou conta dos jogadores após a grande recuperação diante do Flamengo, em jogo marcante. Mas o técnico Ney Franco buscou frear qualquer euforia. "Pegamos o líder do campeonato (Flamengo) e mostramos nossa força a reação. Agora vai pegar o lanterna (Avaí) e precisamos ter muito respeito, porque do outro lado vamos ter 11 jogadores feridos, tentando dar o melhor de si", ponderou. "Ninguém ganha jogo na véspera, nem fora de campo", completou.

Sem muito tempo para treinar, já que o Goiás entrou em campo na última quinta-feira à noite, Ney Franco deve apostar na manutenção da base que fez uma boa partida diante do melhor time do campeonato e conseguiu buscar o empate por 2 a 2.

A única mudança certa é no meio-campo. O volante Gilberto Júnior recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. A tendência é que Breno seja o substituto, mas existe também a possibilidade de Alan Ruschel aparecer entre os titulares. Ele já atuou assim durante a competição.