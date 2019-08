Animado com reforços, São Paulo desafia o líder Santos no Morumbi

São Paulo e Santos se enfrentam em clássico entre um dos candidatos ao título e o líder do Campeonato Brasileiro. Embora os tricolores estejam na sexta colocação, o técnico Cuca aposta que o time chegará na disputa pelo troféu nas rodadas finais. Já a equipe alvinegra tem quatro pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, e vem de sete vitórias consecutivas. São 11 pontos que separam os rivais que se enfrentam neste sábado, às 17h, no Morumbi, mas o São Paulo tem um jogo a menos (o da rodada passada, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada).

O São Paulo está animado principalmente pelas contratações realizadas nas últimas semanas. As chegadas dos laterais-direitos Daniel Alves e Juanfran empolgaram a torcida e a comissão técnica. Era a única posição que faltava para completar o elenco para o restante da temporada. Os reforços ainda não foram regularizados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e devem ficar à disposição para o próximo jogo, diante do Ceará.

Além disso, o São Paulo vem de duas vitórias seguidas e duas semanas sem jogos. A equipe teve tempo para se preparar para o clássico. “Tivemos 15 dias para trabalhar, o Cuca fez ajustes que estávamos precisando e com o apoio do nosso torcedor tenho certeza que vamos fazer um grande jogo em casa”, afirmou o zagueiro Bruno Alves.

O Santos também chega embalado para o clássico. A equipe venceu os últimos sete duelos do Brasileiro, sendo o último por 6 a 1 sobre o Goiás, no último domingo. O time assumiu a liderança há duas rodadas e permanecerá em primeiro lugar independentemente do resultado de hoje, já que tem quatro pontos de vantagem.

“Vai ser um grande jogo. Tenho certeza de que a nossa equipe está preparada. Sabemos da dificuldade que será essa partida. Mas estamos bem, crescendo em um momento muito importante do campeonato. Tenho certeza de que faremos um grande jogo”, disse o zagueiro Lucas Veríssimo.

Animados, São Paulo e Santos só têm a disputa do Brasileiro neste segundo semestre da temporada. As duas equipes tiveram quedas precoces nas competições no formato de mata-mata e sonham em terminar 2019 com o título do campeonato nacional.

41.000 ingressos vendidos para o clássico. Torcedor, já garantiu sua presença no San-São de sábado, pelo Campeonato Brasileiro? #VamosSãoPaulo Compre online: https://t.co/ROplbnCrg4 pic.twitter.com/m02pnMhlax — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 9, 2019

Além de encostar nas primeiras colocações do campeonato, o São Paulo busca acabar com o jejum de mais de um ano sem vencer clássicos. A última vitória contra um dos rivais aconteceu em 25 de julho de 2018, por 3 a 1 sobre o Corinthians. No encontro entre São Paulo e Santos pelo Paulista no primeiro semestre, o time alvinegro levou a melhor e venceu por 2 a 0 no Pacaembu.

O clássico deste sábado ainda marcará o reencontro do técnico Cuca com o Santos. Ele comandava o time alvinegro no ano passado até sofrer com problema cardíaco e interromper o trabalho. Durante o Paulista, ele foi contratado pelo São Paulo.

Cuca fez mistério e fechou os últimos treinos, assim como Jorge Sampaoli. No São Paulo, a preocupação é justamente com a lateral-direita por causa da boa fase do meia-atacante Soteldo.

Último treino do Peixão antes do clássico! #AquiÉSantos pic.twitter.com/agdt8skEnl — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 9, 2019

FICHA TÉCNICA:

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel. Técnico: Cuca.

Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Raphael Claus.

Data: 10/8/2019 - 17h.

Local: Morumbi, em São Paulo (SP).

Na TV: Premiere.