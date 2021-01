Animado pela Libertadores, Palmeiras enfrenta o Sport de olho na chance de alcançar os líderes

A expectativa pela vaga na final da Copa Libertadores e a presença assegurada na decisão da Copa do Brasil não fazem o Palmeiras deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Pelo contrário. O time enfrenta o Sport neste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, sem o discurso de abrir mão da competição e com a possibilidade de conseguir encostar nos líderes da competição.

A equipe alviverde bateu na terça-feira o River Plate por 3 a 0, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal e decide em casa o confronto com ampla vantagem. Mesmo com esse importante compromisso na agenda, o técnico Abel Ferreira manteve a preparação da equipe nos últimos dias e tratou até mesmo recuperar quem estava afastado. O zagueiro Luan estava com dores lombares, foi desfalque de última hora na Argentina e agora pode ir para o jogo no Recife.

Ao mesmo tempo em que o jogo com o Sport vem em delicado momento entre as semifinais da Libertadores, também será realizado em uma ocasião oportuna. As derrotas no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro do líder São Paulo e do ex-vice-líder Flamengo mostraram ao Palmeiras que as chances matemáticas de título aumentaram.

O time alviverde está 12 pontos atrás do rival do Morumbi. Porém, o Palmeiras tem dois jogos a menos. Os dois compromissos são no Allianz Parque contra Corinthians e Vasco. Além disso, existe a chance de se reduzir ainda mais a distância porque há um confronto direto. Neste segundo turno os dois times fazem um clássico com mando do São Paulo a quadro rodadas do fim.

A escalação do time é um mistério. Suspenso pelo acúmulo de cartões na Copa Libertadores, o volante Patrick de Paula é um dos poucos que deve ser mantido no time. Uma expectativa para o jogo é a marca a ser atingida pelo meia Gabriel Menino. Se entrar em campo, ele vai acumular a 50ª partida pela equipe desde a estreia, em janeiro do ano passado.

"Fico muito contente por esta marca de 50 jogos. Sinceramente, nem nos meus maiores sonhos achava que isso aconteceria tão rápido. Em menos de um ano de profissional, já atingir um número tão alto de partidas, por um clube tão grande quanto o Palmeiras", disse Gabriel Menino ao Estadão.

FICHA TÉCNICA

SPORT X PALMEIRAS

SPORT: Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Rafael Thyere (Chico), Júnior Tavares; Marcão, Betinho, Thiago Neves e Patric, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Emerson Santos e Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Veron, Breno Lopes e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Dyorgines Andrade (ES)

Local: Ilha do Retiro

Horário: 19h

Na TV: Pay-per-view