Animado por vaga na Copa do Brasil, Botafogo quer dar fim a jejum no Brasileirão

Animado após eliminar o Vasco na Copa do Brasil e avançar às oitavas de final, o Botafogo busca se recuperar no Campeonato Brasileiro e encerrar um logo jejum de vitórias na competição. O time alvinegro mede forças com o Atlético-GO neste domingo, às 18h15, em Goiânia, pela 12ª rodada.

Se está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Brasileirão o Botafogo patina e não consegue mostrar forças. Já são sete partidas sem vencer. São apenas duas derrotas no torneio, mas o time alvinegro foi atrapalhado pelo excesso de empates, sete ao todo - é a equipe que mais empatou no campeonato, ao lado do Grêmio.

O último triunfo ocorreu há mais de um mês. Na ocasião, bateu o Atlético-MG por 2 a 1 em duelo da quinta rodada. De lá para cá, acumulou cinco igualdades e duas derrotas. Os resultados negativos fizeram com que a equipe descesse para a zona de rebaixamento, com dez pontos.

O técnico Paulo Autuori admite que seus comandados precisam evoluir, mas, considerando o calendário apertado de partidas - alvo de críticas do treinador - ele se mostrou satisfeito com o que o Botafogo tem apresentado até esta altura da temporada. O comandante atribuiu os problemas da equipe à ausência de tempo para treinar.

"A gente não trabalha, a gente só tem véspera de jogo, jogo, recuperação, véspera de jogo e jogo. Essa é a rotina de todos os clubes neste momento. Os profissionais têm que entrar nesta ciranda, jogar bem, e é impossível ter bons jogos em termos gerais", disparou.

Autuori terá o desfalque certo de Rhuan. O atacante sofreu uma concussão na última quarta-feira e não estará à disposição. Os exames não apontaram nenhuma lesão, mas ele terá de respeitar o protocolo médico e só poderá voltar às atividades gradualmente.

Marcelo Benevenuto sofreu incômodo na coxa contra o Vasco e pode ser outra baixa. O nível de cansaço dos atletas será avaliado e levado em conta para a comissão técnica decidir se vai ou não preservar jogadores. Kalou é um dos que deve ser preservado, ao menos nos primeiro tempo. O marfinense apresentou um nível elevado de cansaço e pode iniciar a partida contra o Atlético-GO no banco.

Por outro lado, Guilherme Santos pode ficar à disposição. O lateral-esquerdo, que tem atuado improvisado como ponta ou volante, está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e deve estar apto para jogar.