Animado, Walter faz primeiro treino com bola no Fluminense

RIO - Depois de se dedicar inicialmente aos trabalhos físicos, o atacante Walter fez na tarde desta sexta-feira o seu primeiro treino com bola no Fluminense. E já mostrou serviço, ao marcar dois gols e ter boa atuação na atividade restrita aos reservas - os titulares fizeram apenas recuperação, após o empate com o Bonsucesso na noite anterior.

Como foi contratado quando a pré-temporada já estava acabando, Walter ainda precisa trabalhar mais nos treinos para poder estrear. Além disso, tenta reduzir o peso. Por isso mesmo, não faz parte dos planos do técnico Renato Gaúcho para o jogo deste domingo, contra o Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

De qualquer maneira, o atacante já mostra uma boa e rápida adaptação ao Fluminense. "Me senti muito bem no primeiro treino com bola, ao lado de todos meus companheiros. Fiquei solto, dentro do possível, e feliz demais por voltar, depois de muito tempo, a ter contato com a bola", contou Walter, após a atividade desta sexta-feira.

"Como foi a primeira vez, tentei me mexer bastante e fiz o melhor que pude. A atividade foi mais importante para a parte física. Agradeço aos preparadores físicos, a nutricionista e a todos os profissionais do Fluminense, que estão me ajudando muito", afirmou o atacante, que ficou famoso no ano passado por jogar acima do peso.