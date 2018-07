Aniversariante do dia, Marcelo Cirino ressalta evolução no Flamengo

Aniversariante desta quinta-feira e um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Vasco no dia anterior, Marcelo Cirino se mostrou satisfeito com a evolução da equipe diante do rival. O duelo foi válido pelo torneio amistoso Super Series, sediado em Manaus. O segundo e último jogo do clube rubro-negro carioca na competição está marcado para este contra o São Paulo.

"O meu presente foi ontem (quarta), com a vitória diante do maior rival de nossa equipe", comemorou Marcelo Cirino, que completou 23 anos. "No domingo, espero que a equipe saia vencedora. Se eu fizer um gol, serei feliz também".

O jogador, recém-chegado ao Flamengo, ainda ressaltou a evolução da equipe, principalmente quanto ao entrosamento neste período de pré-temporada. "Estamos melhorando a cada jogo. Tenho certeza que vamos nos entrosar melhor a cada jogo. Contra o Vasco já melhoramos, recebi mais bolas. A tendência é evoluir".

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, o Flamengo voltou aos trabalhos nesta quinta-feira. Os titulares realizaram um treinamento físico, enquanto que os reservas fizeram uma atividade técnica, no estádio da Colina, na capital amazonense.

O atacante Eduardo da Silva e o meia Gabriel, poupados do último jogo, realizaram um intenso trabalho físico para recuperarem a forma física. A presença deles no próximo duelo, no entanto, ainda é incerta.