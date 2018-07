Aniversariante do dia, Rogério Ceni deixa o trabalho de lado e festeja com atletas

O técnico Rogério Ceni, enfim, pode relaxar. Extremamente focado desde que chegou aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, ele baixou a guarda após o título da competição em cima do Corinthians, nos pênaltis, e comemorou bastante. Neste domingo, completou 44 anos e participou com o grupo da confraternização, cantou, bebeu cerveja.

Logo após a partida, os jogadores cantaram parabéns para o ex-goleiro e emendaram com o hino do São Paulo. Ceni liberou todos os atletas da concentração e neste domingo foi com o grupo no parque da Universal Estúdio, em Orlando. O próprio treinador admite que o período de pré-temporada é feito para se entrar de cabeça e trabalhar.

"Esses dias foram feitos para se mergulhar no futebol. Se faz necessário essa imersão. A vinda para cá fez com que nossa pré-temporada fosse mais aprofundada", explicou, lembrando que passou praticamente todo tempo que estava acordado pensando no time. "Meu único momento fora nessas semanas foi quando joguei tênis por uma hora e meia."

Sua rotina foi de trabalho, com treinamentos, preparação dos treinos, conversa com membros da comissão técnica e análise de vídeos, entre outras coisas. "Vivemos o futebol e falamos de futebol. Assim que tem de ser, esse é o momento de deixar as coisas de lado, pensar no seu time e no modo de jogar, na preparação", diz.

Para Ceni, o período que o time ficou nos Estados Unidos se preparando podem fazer diferença na sequência da temporada. "Ficamos todos os dias acordados até 2h da manhã programando treinos, conversando sobre futebol. Diferentemente do Brasil, pois lá você volta para casa e depois vai ao CT. Estar aqui esses 17 dias podem ter sido um diferencial."

Ele gostou tanto da experiência que até pretende repetir a dose no próximo ano, levando sua equipe mais uma vez para participar da Florida Cup. "Tomara que possamos ter mais tempo nos Estados Unidos nas próximas vezes. Quem sabe em 2018. Não sei se estarei aqui, pois vida de técnico a gente nunca sabe, mas espero que o São Paulo venha para a Florida para defender seu título", concluiu.