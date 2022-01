Aniversariante, São Paulo treina com atletas da base e terá desfalques na estreia do Paulistão

A terça-feira foi de comemoração e treino no São Paulo. O elenco do clube, que celebra seu aniversário no dia 25 de janeiro, treinou no CT da Barra Funda visando a estreia no Campeonato Paulista diante do Guarani. Luan e Luciano ficaram de fora das atividades com bola no treinamento e deverão ser desfalques para o jogo desta quinta-feira.

O atacante Luciano voltou das férias com uma contratura na panturrilha esquerda e utilizou a pré-temporada inteira para tratar a lesão. Ainda fora dos treinos, o atleta não deve ser utilizado pelo técnico Rogério Ceni nesta quinta.

Já o volante Luan tem reclamado de dores musculares e realizou trabalhos regenerativos. Igor Gomes e Talles Costa testaram positivo para covid-19 na última segunda-feira e cumprirão o isolamento, o que deve tirar a dupla da estreia.

Também nesta segunda-feira, o São Paulo informou que alguns atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior passariam a integrar a semana de treinamentos do clube. Como prometido, os jovens participaram também das atividades desta terça.

Após o aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou um treino tático com foco na troca de passes e investidas de ataque contra defesa. O time também simulou situações de contragolpe, como três contra dois.

O elenco são-paulino ainda realizou um coletivo em que simulou situações de jogo. O dia no CT terminou com um treino de finalizações. O São Paulo enfrentará o Guarani no estádio Brinco de Ouro, às 21h30 da próxima quinta-feira.